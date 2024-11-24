Сенсацией с удалением обернулся матч "Барселоны" в Ла Лиге

"Барселона" неожиданно оступилась в матче чемпионата Испании по футболу с "Сельтой", передают Vesti.kz.

Встреча 14-го тура состоялась в Виго на стадионе "Балаидос" и завершилась со счетом 2:2.

Гости вели 2:0 к 61-й минуте стараниями Рафиньи и Роберта Левандовски. Казалось, что дело движется к победе, но все перечеркнуло удаление Марка Касадо на 82-й минуте. Хозяева поля достаточно быстро материализовали в два гола численный перевес и ушли от домашнего поражения - отличились вышедший на замену Альфон Гонсалес (84-я) и Уго Альварес (86-я).

Несмотря на ничью, "Барселона" с 34 очками сохранила лидерство в турнирной таблице. Однако идущий третьим "Реал" с 27 баллами имеет в запасе две игры. "Сельта", набрав 18 очков, располагается на 11-й позиции.

В 15-м туре, 30 ноября, "Барселона" примет на своем поле "Лас-Пальмас", а "Сельта" сыграет на выезде с "Эспаньолом".

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