"Манчестер Сити" разгромлен 0:4 в АПЛ

Футболисты "Манчестер Сити" потерпели крупное поражение от "Тоттенхэма" в английской премьер-лиге (АПЛ). Да еще на своем поле, передают Vesti.kz.

Встреча 12-го тура на "Этихаде" завершилась со счетом 0:4. Дубль оформил Джеймс Мэддисон (13-я минута, 20-я), а также отличились Педро Порро (53-я) и Бреннан Джонсон (90+3-я).

Не сказать, что "горожане" выглядели из рук вон плохо, по крайней мере в первом тайме они много атаковали, но гостей выручал Гульельмо Викарио. Затем в обороне у "Манчестер Сити" случились провалы, сказавшиеся на итоговом результате. Сначала футболисты Хосепа Гвардиолы были выбиты "Тоттенхэмом" из Кубка лиги, а теперь биты в родных стенах. Пока им не удается выйти из кризиса.

"Манчестер Сити" с 23 очками идет вторым в турнирной таблице и уже на пять пунктов отстает от лидирующего "Ливерпуля", у которого есть игра в запасе. "Тоттенхэм", набрав 19 баллов, находится на шестой позиции.

В следующем туре, 1 декабря, "Тоттенхэм" сыграет дома с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" отправится в гости к "Ливерпулю".