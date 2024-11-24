"Реал" выбрал идеальную замену Анчелотти в случае поражения в Ла Лиге

Карло Анчелотти мог бы лишиться поста главного тренера "Реала", если бы последовало поражение от "Осасуны" в 13-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Этот матч состоялся 9 ноября в Мадриде, но тогда "сливочные" победили со счетом 4:0 и этим самым спасли итальянского специалиста от увольнения.

По информации Relevo, в случае неудачи Анчелотти сменил бы спортивный директор клуба Сантьяго Солари.

Отмечается, что в Солари видели идеальную замену.

Выбор в его пользу был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, потому что его должность обязывает взять на себя такую ответственность. У него есть опыт и индивидуальность. Его знания о молодежной системе обширны, и это в то время, когда команде приходится черпать из нее резервы вследствие травм ведущих футболистов. Во-вторых, в клубе достаточно средств, чтобы при необходимости расторгнуть контракт с Анчелотти, который действует до июня 2026 года. Кроме того, приверженность "Реала" к Солари объясняется тем, что к другим внутренним альтернативам доверия меньше.

"Реал" на данный момент занимает третье место в таблице, набрав 27 очков в 12 матчах. Следующую игру в Ла Лиге "сливочные" проведут на выезде с "Леганесом" 24 ноября.