"Реал" воспользовался подарком "Барселоны": Мбаппе в деле

Футболисты мадридского "Реала" одержали убедительную победу над "Леганесом" в испанской Ла Лиге и этим самым воспользовались подарком "Барселоны", оступившейся в выездной игре с "Сельтой", передают Vesti.kz.

Встреча 14-го тура состоялась в Леганесе на стадионе "Бутарке" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Килиан Мбаппе (43-я минута), Федерико Вальверде (66-я) и Джуд Беллингем (85-я).

Благодаря этому успеху мадридцы набрали 30 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующей "Барселоны" на четыре пункта. При этом "сливочные" имеют в запасе одну игру. "Леганес" с 14 очками располагается на 14-й строчке.

В 15-м туре, 30 ноября, "Леганес" сыграет на выезде с "Алавесом", а 1 декабря "Реал" примет дома "Хетафе".

Ранее стало известно, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти мог лишиться своего поста после матча 13-го тура, и ему даже нашли замену, подробности - тут.