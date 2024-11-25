World Boxing объявила о создании новой конфедерации: заявление Головкина

World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, которая будет курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, передают Vesti.kz.

"Мы приветствуем новость о том, что несколько национальных федераций в Азии приняли решение о создании новой конфедерации, которая будет присоединена к World Boxing.

Мы хотели бы поблагодарить г-на Пичаи Чунхавадзиру, президента Ассоциации бокса Таиланда, за его решительность в этом вопросе и приверженность тому, чтобы бокс оставался в центре олимпийского движения", - говорится в сообщении World Boxing.

Председатель олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.

"Это большая привилегия - принимать участие в создании прорывной структуры. Азиатский бокс на сегодняшний день играет особую роль на мировой арене. И новая конфедерация будет работать над тем, чтобы упрочить имеющиеся позиции и дать новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе", - приводит его слова Olympic.kz.

Ранее казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой организации World Boxing, созданной в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении.