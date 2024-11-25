За 10 тысяч тенге? Как и где купить билеты на матч "Астана" - "Челси" в Алматы

Завершен первый этап продажи билетов на матч "Астаны" против лондонского "Челси" в Лиге конференций, сообщают Vesti.kz.

Билеты на игру поступили в продажу в воскресенье, 24 ноября. В тот же день столичный клуб объявил, что все они были раскуплены. Но это был только первый этап продажи билетов.

Стоимость билетов начиналась от 10 и 40 тысяч тенге в зависимости от сектора.

При этом из-за большого трафика на сайте образовалась виртуальная очередь, которая ограничивала число пользователей, одновременно находящихся на веб-сайте. Среднее время ожидания составляло 5-10 минут.

В итоге за пару часов все билеты (первого этапа) были распроданы.

Скришот с сайта zakazbiletov.kz

Во второй раз билеты поступят в продажу в декабре.

"С учетом опыта прошлых европейских матчей "Астаны" и Казахстанской федерации футбола во время игр Лиги наций УЕФА, реализация продажи билетов на матч Лиги конференций УЕФА разделена на два этапа. Второй этап продажи билетов намечен на декабрь 2024 года. Футбольный клуб "Астана" осознает высокий интерес к предстоящему матчу и принимает все меры для равноправного распределения продаж билетов. Убедительно просим приобретать только на сайте www.zakazbiletov.kz и не пользоваться услугами сторонних лиц. Каждый билет будет именным, для безопасности в случае их перепродажи", - говорится в сообщении "Астаны".

В связи с повышенным интересом к матчу "Астана" - "Челси" были предусмотрены определенные условия безопасности продаж билетов:

ограничение продажи билетов в одни руки до 4 штук: реализованы они будут по электронной почте, номеру телефона и кредитной карте;

билеты будут носить именной характер, при оформлении заказа необходимо будет внести данные каждого посетителя, при посещении матча необходимо будет при себе иметь подтверждающий документ;

электронный билет с QR-кодом, дающий право на проход, будет отправлен на электронную почту в день матча.

Сам матч "Астана" - "Челси" в рамках 5-го тура Лиги конференций пройдет в Алматы 12 декабря на стадионе "Центральный". Начало игры - в 20:30.

"Астана" - "Челси": какая будет погода в день матча в Алматы

Лига конференций - третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. С сезона 2024/2025 он проходит по новой системе, как и другие еврокубки. На первом этапе команды не делятся на группы, а сыграют шесть матчей (3 дома, 3 в гостях) с разными командами. По результатам игр определятся участники плей-офф.

Результаты команд в Лиге конференций:

С начала общего этапа "Астана" провела 3 матча, в которых одержала одну победу при двух поражениях. Перед 4-м туром Лиги конференций казахстанская команда располагается на 25-м месте с 3 очками в активе.

"Пафос" - "Астана" - 1:0;

"Нью-Сейнтс" - "Астана" - 2:0;

"Астана" - "Бачка-Топола" - 1:0;

"Астана" - "Витория" (матч пройдет 28 ноября).

У "Челси" 3 победы в 3-х играх. Перед 4-м туром лондонцы занимают первое место в турнирной таблице Лиги конференций и имеют лучшую разницу забитых/пропущенных мячей (16:3).

"Челси" - "Ноа" - 8:0;

"Панатинаикос" - "Челси" - 1:4;

"Челси" - "Гент" - 4:2;

"Хайденхайм" - "Челси" (28 ноября).

"Челси" – шестикратный чемпион английской премьер-лиги и двукратный победитель Лиги чемпионов. Также "синие" дважды выигрывали Суперкубок УЕФА и дважды становились победителем Лиги Европы. По данным Transfermarkt, общая стоимость игроков "Челси" составляет 954 миллиона евро, в то время как стоимость игроков "Астаны" оценивается в 9,55 миллиона евро.