"Астана" - "Челси": какая будет погода в день матча в Алматы

В ФК "Астана" сделали заявление о продаже билетов на матчи Лиги конференций против португальского "Гимарайнша" и английского "Челси", сообщают Vesti.kz.

28 ноября "Астана" примет в Алматы португальский клуб. 12 декабря состоится матч с лондонским клубом.

"14 ноября начнутся продажи билетов на матч "Астана" – "Витория" (Гимарайнш), который состоится 28 ноября в Алматы на Центральном стадионе.

Кроме того, на следующей неделе ожидается старт продаж билетов на матч "Астана" – "Челси" 12 декабря.

По данным Gismeteo, в день игры с "Челси" в Алматы ожидается достаточно теплая для декабря погода в +3 днем и -1 ночью", - сообщает пресс-служба столичного клуба.