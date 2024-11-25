Автор красивейшего нокаута назвал победителя боя UFC Рахмонов - Гэрри

В минувшие выходные российский полусредневес Муслим Салихов (21-5) одержал яркую победу на турнире UFC в Макао (Китай), финишировав местного файтера Кенана Сонга (22-9). Также Салихов поделился своим мнением о предстоящем поединке казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) против ирландца Иэна Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

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"Я думаю, Шавкат победит. Этот парень - зверь. Не знаю, каким образом он это сделает, но найдет способ закончить бой досрочно, я не сомневаюсь в этом", - сказал Салихов.

Напомним, что бой Рахмонова и Гэрри состоится 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Он станет соглавным событием ивента и будет рассчитан на пять раундов.

Как известно, Рахмонов изначально должен был биться с действующим чемпионом полусреднего дивизиона UFC Белалом Мухаммадом (23-4), но американец палестинского происхождения слетел с боя из-за проблем со здоровьем. Ему на замену согласился выйти лишь Гэрри.

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