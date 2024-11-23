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Главный бой вечера? UFC анонсировал полный кард UFC 310 с поединком Рахмонов - Гэрри

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Главный бой вечера? UFC анонсировал полный кард UFC 310 с поединком Рахмонов - Гэрри ©Vesti.kz, Турар Казангапов

8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится бойцовский турнир UFC 310. Это будет последнее номерное событие лучшей лиги мира в уходящем году, сообщают Vesti.kz.

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8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится бойцовский турнир UFC 310. Это будет последнее номерное событие лучшей лиги мира в уходящем году, сообщают Vesti.kz.

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Прямо по ходу турнира UFC в Макао (Китай), промоушен анонсировал официальный кард UFC 310. Так, противостояние полусредневесов Шавката Рахмонова (18-0) и Иэна Гэрри (15-0) пройдет в соглавном событии вечера, хотя оно и будет рассчитано на пять раундов.

Турнир возглавит титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионом лиги Алешандре Пантожей (28-5) и претендентом-дебютантом Каем Асакурой (21-4). Полностью главный кард выглядит так:

Что касается предварительного карда, то там зрителей ждут еще девять боев. Любопытно, что противостояние между Мовсаром Евлоевым (18-0) и Алджамейном Стерлингом (24-4) не вошло в главный кард:

Отметим, что ивент примет T-Mobile Arena, где Шавкат провел два своих последних боя.

Фото: Telegram-канал "Вестник ММА"©️

MMA UFC Казахстан Рахмонов Шавкат США Лас-Вегас Ирландия Евлоев Мовсар

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