Нуралы Алип узнал цену победного ассиста в чемпионате России

"Чемпионат" представил символическую сборную 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), в состав которой также был включен защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

Алип отметился победным ассистом в матче против "Оренбурга". Видео доступно здесь.

"У центрального защитника "Зенита" оказалось не так много работы, поскольку "Оренбург" большую часть матча играл вдесятером и огрызался (пусть и опасно) эпизодами. С прямыми обязанностями Алип справился, а в концовке выполнил идеальную подачу слева, после которой Александр Ерохин забил победный гол. На счету Нуралы 100 процентов выигранных единоборств (четыре из четырех), по одному отбору и выносу мяча, а также четыре точные длинные передачи", - говорится в публикации.

Для Алипа это первый голевой пас в 11 матчах за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ. "Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице. Следующую игру петербуржцы проведут на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" 1 декабря.