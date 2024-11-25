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Нуралы Алип узнал цену победного ассиста в чемпионате России

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Нуралы Алип узнал цену победного ассиста в чемпионате России ©ФК "Зенит"

"Чемпионат" представил символическую сборную 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), в состав которой также был включен защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

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"Чемпионат" представил символическую сборную 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), в состав которой также был включен защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

Алип отметился победным ассистом в матче против "Оренбурга". Видео доступно здесь.

"У центрального защитника "Зенита" оказалось не так много работы, поскольку "Оренбург" большую часть матча играл вдесятером и огрызался (пусть и опасно) эпизодами. С прямыми обязанностями Алип справился, а в концовке выполнил идеальную подачу слева, после которой Александр Ерохин забил победный гол. На счету Нуралы 100 процентов выигранных единоборств (четыре из четырех), по одному отбору и выносу мяча, а также четыре точные длинные передачи", - говорится в публикации.

Для Алипа это первый голевой пас в 11 матчах за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ. "Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице. Следующую игру петербуржцы проведут на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" 1 декабря.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
11 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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