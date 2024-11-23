Алип помог "Зениту" вырвать важную победу в РПЛ

"Зенит" одержал победу в выездном матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Победный гол был забит на шестой добавленной минуте, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Оренбурге, завершился победой гостей со счетом 1:0. На 96-й минуте победный мяч оформил полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

Казахстанский защитник питерцев Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Он помог команде добыть победу и сыграть на ноль.

В турнирной таблице команда Алипа вырвалась на первое место с 39 очками, что касается "Оренбурга", то они замыкают турнирную таблицу с 8 баллами в активе.

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