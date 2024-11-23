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Алип помог "Зениту" вырвать важную победу в РПЛ

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Алип помог "Зениту" вырвать важную победу в РПЛ ©ФК "Зенит"

"Зенит" одержал победу в выездном матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Победный гол был забит на шестой добавленной минуте, сообщают Vesti.kz.

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"Зенит" одержал победу в выездном матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Победный гол был забит на шестой добавленной минуте, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Оренбурге, завершился победой гостей со счетом 1:0. На 96-й минуте победный мяч оформил полузащитник "Зенита" Александр Ерохин

Казахстанский защитник питерцев Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Он помог команде добыть победу и сыграть на ноль.

В турнирной таблице команда Алипа вырвалась на первое место с 39 очками, что касается "Оренбурга", то они замыкают турнирную таблицу с 8 баллами в активе.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3 Локомотив М 15 11 1 3 30-18 34
4 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
5 Спартак М 15 8 4 3 25-12 28
6 ЦСКА М 15 8 3 4 24-10 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
13 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Футбол Премьер-лига России Оренбург ФК Зенит Алип Нуралы Казахстанцы за границей Россия Казахстан

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