Нуралы Алип "поменял" "Зенит" на московский "Спартак": известны подробности
©ФК "Зенит"
"Зенит" из Санкт-Петербурга проводит матч 16 тура РПЛ против "Оренбурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Зенит" из Санкт-Петербурга проводит матч 16 тура РПЛ против "Оренбурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в стартовый состав своего клуба.
Во время представления составов команд в телевизионной трансляции у "Зенита" красовалась эмблема своего непримиримого соперника - московского "Спартака".
Отметим, в текущем сезоне Алип провел десять мячей в РПЛ.
"Зенит" набрал 36 очков и идет на втором месте в таблице чемпионата России. Питерцы на один балл отстают от "Краснодара".
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