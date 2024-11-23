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Нуралы Алип "поменял" "Зенит" на московский "Спартак": известны подробности

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Нуралы Алип "поменял" "Зенит" на московский "Спартак": известны подробности ©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга проводит матч 16 тура РПЛ против "Оренбурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Зенит" из Санкт-Петербурга проводит матч 16 тура РПЛ против "Оренбурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в стартовый состав своего клуба.

Во время представления составов команд в телевизионной трансляции у "Зенита" красовалась эмблема своего непримиримого соперника - московского "Спартака".

Отметим, в текущем сезоне Алип провел десять мячей в РПЛ.

"Зенит" набрал 36 очков и идет на втором месте в таблице чемпионата России. Питерцы на один балл отстают от "Краснодара". 

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