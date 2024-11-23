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"С первых минут". В России высказались о героизме Алипа в матче РПЛ

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"С первых минут". В России высказались о героизме Алипа в матче РПЛ ©ФК "Зенит"

Автор победного гола в составе "Зенита" Александр Ерохин высказался о матче с "Оренбургом" (1:0). Голевую передачу ему вырезал казахстанский защитник Нуралы Алип, сообщают Vesti.kz.

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Автор победного гола в составе "Зенита" Александр Ерохин высказался о матче с "Оренбургом" (1:0). Голевую передачу ему вырезал казахстанский защитник Нуралы Алип, сообщают Vesti.kz.

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"Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счет этого настроя, и того, что бились до конца, до последней минуты, все вместе. Тот же Нурик, который с первых минут играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня", - сказал он клубной пресс-службе

Напомним, что "Зенит" едва не потерял очки в гостях с последней командой турнирной таблицы РПЛ, но на 96-й минуте Ерохин сумел забить победный мяч с передачи Алипа.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
5 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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