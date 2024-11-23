"С первых минут". В России высказались о героизме Алипа в матче РПЛ

Автор победного гола в составе "Зенита" Александр Ерохин высказался о матче с "Оренбургом" (1:0). Голевую передачу ему вырезал казахстанский защитник Нуралы Алип, сообщают Vesti.kz.

"Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счет этого настроя, и того, что бились до конца, до последней минуты, все вместе. Тот же Нурик, который с первых минут играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня", - сказал он клубной пресс-службе.