Нуралы Алип узнал хорошие новости

"Краснодар" упустил победу в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). В гостях команда сыграла вничью с подмосковными "Химками", передают Vesti.kz.

На 46-й минуте гости открыли счет благодаря голу Жоау Баши. Все шло к победе "Краснодара" с минимальным счетом, пока на 85-й хозяева счет не сравняли - забил Александр Руденко, но уже спустя минуту быки вновь вышли вперед и вырвали победу - отличился Юрий Газинский. Однако и это не было концовкой, так как на 94-й минуте с пенальти ничью хозяевам принес удар Лукаса Веры.

Теперь у "Краснодара" 38 очков, это на пункт меньше, чем у "Зенита" (39). Быки не смогли вернуть себе лидерство в таблице, поэтому команда казахстанца Нуралы Алипа закрепилась на первой строчке.

Что касается "Химок", то они имеют в активе 13 очков и располагаются на 12-й позиции.

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