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Нуралы Алип узнал хорошие новости

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Нуралы Алип узнал хорошие новости ©ФК "Зенит"

"Краснодар" упустил победу в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). В гостях команда сыграла вничью с подмосковными "Химками", передают Vesti.kz.

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"Краснодар" упустил победу в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). В гостях команда сыграла вничью с подмосковными "Химками", передают Vesti.kz.

На 46-й минуте гости открыли счет благодаря голу Жоау Баши. Все шло к победе "Краснодара" с минимальным счетом, пока на 85-й хозяева счет не сравняли - забил Александр Руденко, но уже спустя минуту быки вновь вышли вперед и вырвали победу - отличился Юрий Газинский. Однако и это не было концовкой, так как на 94-й минуте с пенальти ничью хозяевам принес удар Лукаса Веры.

Теперь у "Краснодара" 38 очков, это на пункт меньше, чем у "Зенита" (39). Быки не смогли вернуть себе лидерство в таблице, поэтому команда казахстанца Нуралы Алипа закрепилась на первой строчке.

Что касается "Химок", то они имеют в активе 13 очков и располагаются на 12-й позиции.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
5 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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