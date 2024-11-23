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"Астана" и "Женис" разыграли финал Кубка лиги за сотни миллионов. Все решилось в овертайме

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"Астана" и "Женис" разыграли финал Кубка лиги за сотни миллионов. Все решилось в овертайме ©ФК "Астана", Алихан Кайроллаев

В Туркестане определился первый в истории победитель Кубка лиги. В финале турнира схлестнулись две столичные команды - "Женис" и "Астана", передает корреспондент Vesti.kz.

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В Туркестане определился первый в истории победитель Кубка лиги. В финале турнира схлестнулись две столичные команды - "Женис" и "Астана", передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел на "Туркестан Арене" и завершился победой "Астаны" со счетом 2:0. Основного времени командам для выявления лучшего было недостаточно. Игра перешла в овертаймы, где на 104-й минуте преимущество сине-желтым принес гол Карло Бартолеца, а на 122-й окончательный результат на табло установил Усман Камара. В оставшееся время "Женис" отыграться уже не сумел.

Отметим, что это был первый розыгрыш в истории Кубка лиги. Общий призовой фонд составил 450 миллионов тенге. Теперь "Астане" полагается 129 миллионов тенге, а "Женису" - 89 миллионов.

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