"Астана" установила рекорд и обошла "Кайрат"

Новоиспеченные обладатели Кубка лиги - футбольный клуб "Астана" - установили рекорд в казахстанском футболе. Сегодня они завоевали свой 17-й трофей в истории, сообщают Vesti.kz.

В финале они дожали "Женис", забив два безответных мяча в овертайме (2:0). Теперь в активе клуба, который был основан 15 лет назад, 17 завоеванных трофеев (семь чемпионств, три национальных кубка, шесть Суперкубков и один Кубок лиги).

Таким образом, столичные вновь вернули себе лидерство по этому показателю. В начале месяца "Кайрат" сравнялся по титулам с "Астаной", выиграв КПЛ (16), но равенство держалось недолго.