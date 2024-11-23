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"Астана" установила рекорд и обошла "Кайрат"

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"Астана" установила рекорд и обошла "Кайрат" ©ФК "Астана", Алихан Кайроллаев

Новоиспеченные обладатели Кубка лиги - футбольный клуб "Астана" - установили рекорд в казахстанском футболе. Сегодня они завоевали свой 17-й трофей в истории, сообщают Vesti.kz.

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Новоиспеченные обладатели Кубка лиги - футбольный клуб "Астана" - установили рекорд в казахстанском футболе. Сегодня они завоевали свой 17-й трофей в истории, сообщают Vesti.kz.

В финале они дожали "Женис", забив два безответных мяча в овертайме (2:0). Теперь в активе клуба, который был основан 15 лет назад, 17 завоеванных трофеев (семь чемпионств, три национальных кубка, шесть Суперкубков и один Кубок лиги).

Таким образом, столичные вновь вернули себе лидерство по этому показателю. В начале месяца "Кайрат" сравнялся по титулам с "Астаной", выиграв КПЛ (16), но равенство держалось недолго.

Футбол Астана ФК Женис ФК Кубок лиги КПЛ Кубок РК по футболу Суперкубок Казахстана Кайрат ФК Казахстан

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