"Астана" сделала заявление по билетам на матч с "Челси"

"Астана" анонсировала старт продаж билетов на домашний матч основного этапа Лиги конференций с лондонским "Челси". Встреча пройдет 12 декабря на "Центральном" в Алматы, передают Vesti.kz.

"Старт продаж билетов на матч с "Челси" - завтра! Билеты будут доступны на сайте www.zakazbiletov.kz", - сказано в заявлении клуба.

В "Астане" предупредили, что в процессе продажи будут ограничения. К примеру, в одни руки продавать будут не более четырех билетов. Кроме того, в каждый билет нужно будет вносить данные посетителя, следовательно, на игру с собой нужно брать документ, удостоверяющий личность. Также было объявлено, что электронные билеты с QR-кодом будут высланы покупателям в день игры.

Отметим, что матч начнется в 20:30 по местному времени. По данным Gismeteo, в тот день в Алматы прогнозируется погода от -2 до +2 градусов.

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