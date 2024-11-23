"Челси" одержал победу в АПЛ перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" одержал победу в матче 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях они оказались сильнее "Лестера", передают Vesti.kz.

Гостевой матч закончился победой "Челси" со счетом 2:1. В состав выигравшей команды отличились Николас Джексон (15') и Энцо Фернандес (75'), а у хозяев единственный мяч забил Джордан Айю, реализовавший пенальти (90+5').

"Челси" набрал 22 очка и закрепился на третьей позиции АПЛ, а "Лестер" с 10 баллами остался на 16-й позиции.

Отметим, что до матча с "Астаной" в Лиге конференций, который пройдет 12 декабря в Алматы, лондонцы проведут еще четыре игры. Ранее свой матч провела и "Астана": столичные стали обладателями трофея в концовке сезона.