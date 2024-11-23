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Англия
Вчера 22:20
 

"Арсенал" оформил уверенную победу над прямыми конкурентами в АПЛ

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"Арсенал" оформил уверенную победу над прямыми конкурентами в АПЛ ©ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" не испытал проблем в домашнем матче с "Ноттингем Форест". Игра прошла в рамках 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Лондонский "Арсенал" не испытал проблем в домашнем матче с "Ноттингем Форест". Игра прошла в рамках 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс", закончилась тремя безответными мячами - 3:0. Сначала Букайо Сака отличился голом (15'), а во втором тайме добавили Томас Парти (52') и Итан Нванери (86').

Теперь "Арсенал" набрал 22 очка и оказался на четвертой строчке. А вот "Ноттингем" с 19 баллами довольствуется только шестой позицией.

Ввиду того, что до начала игры у обеих команд было по 19 очков, к текущему моменту их можно назвать прямыми конкурентами в турнирной таблице.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
7 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
11 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
12 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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