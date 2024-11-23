"Арсенал" оформил уверенную победу над прямыми конкурентами в АПЛ

Лондонский "Арсенал" не испытал проблем в домашнем матче с "Ноттингем Форест". Игра прошла в рамках 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс", закончилась тремя безответными мячами - 3:0. Сначала Букайо Сака отличился голом (15'), а во втором тайме добавили Томас Парти (52') и Итан Нванери (86').

Теперь "Арсенал" набрал 22 очка и оказался на четвертой строчке. А вот "Ноттингем" с 19 баллами довольствуется только шестой позицией.

Ввиду того, что до начала игры у обеих команд было по 19 очков, к текущему моменту их можно назвать прямыми конкурентами в турнирной таблице.

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