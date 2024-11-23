"Реал" упал на третье место в Ла Лиге

В испанской Ла Лиге произошло изменение в верхней части турнирной таблицы. Мадридский "Реал" потерял вторую строчку и теперь занял третью позицию, передают Vesti.kz.

Это случилось после победы другого столичного коллектива - "Атлетико" - над "Алавесом" в матче 14-го тура. Матрасники взяли верх со счетом 2:1 благодаря голам Антуана Гризманна и Александра Серлота. Причем, они проигрывали в счете до 76-й минуты.

Теперь в активе "Атлетико" 29 очков, а у "Реала" - 27. Лидирует же в таблице "Барселона" (33). Но нужно отметить, что у "Реала" на две проведенные игры меньше, чем у "Атлетико", и на одну - чем у "Барселоны". Поэтому у сливочных еще будут шансы не просто отыграть отставание, но и оказаться выше.

Отметим, что "Реал" свой матч 14-го тура проведет завтра, 24 ноября. В гостях команда сыграет с "Леганесом".