"Байер" Алонсо сотворил разгромный камбэк с 0:2

Леверкузенский "Байер" одержал победу в матче 11-го тура Бундеслиги. В домашней встрече действующие чемпионы принимали на своем поле "Хайденхайм", передает корреспондент Vesti.kz.

Начало матча осталось полностью за гостями - уже к середине тайма они вели 0:2 благодаря голам Никласа Дорша (10') и Матиаса Хонсака (21'). Но дальше за дело взялись подопечные Хаби Алонсо.

В составе хозяев забили Эсекьель Паласиос (30'), Патрик Шик (32', 52', 71') и Гранит Джака (82').

Теперь в активе "Байера" 20 очков. Команда занимает четвертую строчку в таблице. Что касается "Хайденхайма", то с десятью баллами они идут 15-ми.