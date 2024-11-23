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Германия
Вчера 22:40
 

"Байер" Алонсо сотворил разгромный камбэк с 0:2

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"Байер" Алонсо сотворил разгромный камбэк с 0:2 ©ФК "Байер"

Леверкузенский "Байер" одержал победу в матче 11-го тура Бундеслиги. В домашней встрече действующие чемпионы принимали на своем поле "Хайденхайм", передает корреспондент Vesti.kz.

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Леверкузенский "Байер" одержал победу в матче 11-го тура Бундеслиги. В домашней встрече действующие чемпионы принимали на своем поле "Хайденхайм", передает корреспондент Vesti.kz.

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Начало матча осталось полностью за гостями - уже к середине тайма они вели 0:2 благодаря голам Никласа Дорша (10') и Матиаса Хонсака (21'). Но дальше за дело взялись подопечные Хаби Алонсо.

В составе хозяев забили Эсекьель Паласиос (30'), Патрик Шик (32', 52', 71') и Гранит Джака (82').

Теперь в активе "Байера" 20 очков. Команда занимает четвертую строчку в таблице.  Что касается "Хайденхайма", то с десятью баллами они идут 15-ми.

 

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