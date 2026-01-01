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Эсекьель Паласиос

Аргентина  Аргентина  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
5 октября 1998
Команды
Аргентина
Вид спорта
Футбол
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2022

Команда
Аргентина

Игры
3

Мин
50

Чемпионат мира 2026

Команда
Аргентина

Игры

Мин


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