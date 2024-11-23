Пять голов за тайм. Неприличным счетом закончился матч "Интера" в Серии А

Миланский "Интер" одержал убедительную победу в матче 13-го тура Серии А. В гостях команда разгромила "Верону", сообщают Vesti.kz.

Встреча, закончилась победой гостей со счетом 5:0. В составе "Интера" отличились Хоакин Корреа (17'), Маркюс Тюрам (22', 25'), Стефан де Врей (31') и Янн Биссек (41').

Благодаря этой победе "Интер" набрал 28 очков и вырвался на первое место в турнирной таблице. Правда, у конкурентов есть игра в запасе.

Что касается "Вероны", то команда располагается на 14-й строчке, имея 12 очков в активе.