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Алипа наградили за результативное действие в матче "Зенита"

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Алипа наградили за результативное действие в матче "Зенита" ©ФК "Зенит"

"Зенит" вырвал минимальную победу над "Оренбургом" в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий гол на 90+6-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин, тогда как ассистировал ему казахстанский защитник Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

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"Зенит" вырвал минимальную победу над "Оренбургом" в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий гол на 90+6-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин, тогда как ассистировал ему казахстанский защитник Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

Ерохин и Алип получили по 7.7 от сайта Flashscore. Подобной высокой оценки удостоился и лучший игрок матча в составе "Зенита" Клаудиньо.

Для Алипа это первый ассист в 11 матчах за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, "Оренбург" с 8 баллами занимает последнее, 16-е место.

30 ноября "Оренбург" сыграет на выезде с "Акроном", а 1 декабря "Зенит" примет на своем поле "Крылья Советов".

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
5 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

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