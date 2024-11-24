Алипа наградили за результативное действие в матче "Зенита"

"Зенит" вырвал минимальную победу над "Оренбургом" в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий гол на 90+6-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин, тогда как ассистировал ему казахстанский защитник Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

Ерохин и Алип получили по 7.7 от сайта Flashscore. Подобной высокой оценки удостоился и лучший игрок матча в составе "Зенита" Клаудиньо.

Для Алипа это первый ассист в 11 матчах за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, "Оренбург" с 8 баллами занимает последнее, 16-е место.

30 ноября "Оренбург" сыграет на выезде с "Акроном", а 1 декабря "Зенит" примет на своем поле "Крылья Советов".

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