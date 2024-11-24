Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 11:38
 

В Ла Лиге установили рекорд всех времен

  Комментарии

Поделиться
В Ла Лиге установили рекорд всех времен ©x.com/atletienglish

Футболисты мадридского "Атлетико" одержали волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz

Поделиться

Футболисты мадридского "Атлетико" одержали волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" и завершилась со счетом 2:1. На гол Йона Гуриди с пенальти (7-я минута) "матрасники" ответили точными ударами Антуана Гризманна (76-я с пенальти) и Александера Серлота (86-я).

По информации OptaJose, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал первым тренером в истории, который провел 700 матчей за команду Ла Лиги во всех соревнованиях: 413 побед, 156 ничьих и 131 поражений.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. С мадридским клубом он выигрывал Ла Лигу (2013/14, 2020/21), Кубок Испании (2012/13), Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).

Атлетико Мадрид Ла Лига Футбол

Реклама

Живи спортом!