В Ла Лиге установили рекорд всех времен

Футболисты мадридского "Атлетико" одержали волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" и завершилась со счетом 2:1. На гол Йона Гуриди с пенальти (7-я минута) "матрасники" ответили точными ударами Антуана Гризманна (76-я с пенальти) и Александера Серлота (86-я).

По информации OptaJose, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал первым тренером в истории, который провел 700 матчей за команду Ла Лиги во всех соревнованиях: 413 побед, 156 ничьих и 131 поражений.

I may have got the wrong life, but not the wrong team. pic.twitter.com/elaJW1SI55