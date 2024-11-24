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"Ахмат" принял решение по Самородову

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"Ахмат" принял решение по Самородову ©ФК "Ахмат"

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Ахмата" на матч 16-го тура Премьер-Лиги России, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Ахмата" на матч 16-го тура Премьер-Лиги России, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов выйдет в стартовом составе грозненского "Ахмата". Игра пройдет сегодня, 24 ноября, в Самаре.

Отметим, что сейчас самарцы идут на 13-ом месте с 12 очками. У "Ахмата", идущего 15-ым на три балла меньше.

Летом 2024 года Самородов подписал контракт с "Ахматом". В 13 матчах за грозненцев нападающий забил один гол и сделал два ассиста.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
5 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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