"Ахмат" принял решение по Самородову

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Ахмата" на матч 16-го тура Премьер-Лиги России, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов выйдет в стартовом составе грозненского "Ахмата". Игра пройдет сегодня, 24 ноября, в Самаре.

Отметим, что сейчас самарцы идут на 13-ом месте с 12 очками. У "Ахмата", идущего 15-ым на три балла меньше.

Летом 2024 года Самородов подписал контракт с "Ахматом". В 13 матчах за грозненцев нападающий забил один гол и сделал два ассиста.