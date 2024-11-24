Соперник "Астаны" по Лиге конференций одержал победу перед матчем в Алматы

Соперник "Астаны" по основному раунду Лиги Конференций португальский клуб "Витория Гимарайнг" сыграл матч перед поездкой в Алматы, передает Vesti.kz.

"Витория Гимарайнш" одержал победу в матче четвертого раунда Кубка Португалии над командой из Второй лиги "Лейрией" со счетом 2:0.

В чемпионате страны команда занимает шестое место, набрав 18 очков после 11 туров.

Напомним, что игра Лиги конференций между столичной командой и португальцами состоится 28 ноября в Алматы.

На данный момент португальцы с девятью очками занимают пятое место в общей таблице, а "Астана" с тремя баллами идет на 25-ой позиции. В плей-офф пройдут 24 лучшие команды стадии.