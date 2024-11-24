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Самородов забил первый гол в РПЛ

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Самородов забил первый гол в РПЛ ©ФК "Ахмат"

Сегодня, 24 ноября, счет своим голам в российской премьер-лиге открыл казахстанский игрок "Ахмата" Максим Самородов, передает Vesti.kz.

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Сегодня, 24 ноября, счет своим голам в российской премьер-лиге открыл казахстанский игрок "Ахмата" Максим Самородов, передает Vesti.kz.

Форвард отличился в концовке первого тайма, забив красивый гол в ворота "Крыльев Советов" после шикарного сольного прохода.

Отметим, что в случае победы "Ахмат" сравняется с самарским клубом, идущим 13-ым с 12-ю очками, по набранным баллам и покинет зону вылета.

Летом 2024 года Самородов подписал контракт с "Ахматом". В 13 матчах за грозненцев нападающий забил один гол в кубке страны и сделал два ассиста.

Самородов Максим Футбол Ахмат ФК

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