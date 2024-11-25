Аким Шымкента примет решение по самому эффективному тренеру Европы
Молдавский тренер Андрей Мартин имеет небольшие шансы на то, чтобы возглавить "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Молдавский тренер Андрей Мартин имеет небольшие шансы на то, чтобы возглавить "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Президент шымкентского клуба Асхат Сейсембек впечатлен работой 50-летнего тренера. Под руководством Мартина молдавский "Петрокуб" с бюджетом в 650 тысяч евро пробился в основной этап Лиги конференций и уже заработал больше 4 миллионов евро.
Стоит добавить, что по итогам двух игр "Петрокуб" выбил "Ордабасы" из квалификации Лиги чемпионов.
Однако кандидатуру Андрея Мартина клуб будет согласовывать с руководством города. В шорт-листе шымкентцев есть и другие специалисты, среди которых – казахстанцы.
Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что бюджет "Ордабасы" будет значительно снижен и не превысит бюджеты других команд КПЛ.
Андрей Мартин ранее работал в сборной Молдовы, российских "Кубани" и "Мордовии", азербайджанской "Габале", а в качестве главного тренера тренировал "Дачию". В 2005 году он играл в Казахстане, когда защищал цвета "Жетысу".
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