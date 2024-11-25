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Аким Шымкента примет решение по самому эффективному тренеру Европы

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Аким Шымкента примет решение по самому эффективному тренеру Европы ©facebook.com/FCPetrocub

Молдавский тренер Андрей Мартин имеет небольшие шансы на то, чтобы возглавить "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Молдавский тренер Андрей Мартин имеет небольшие шансы на то, чтобы возглавить "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Президент шымкентского клуба Асхат Сейсембек впечатлен работой 50-летнего тренера. Под руководством Мартина молдавский "Петрокуб" с бюджетом в 650 тысяч евро пробился в основной этап Лиги конференций и уже заработал больше 4 миллионов евро.

Стоит добавить, что по итогам двух игр "Петрокуб" выбил "Ордабасы" из квалификации Лиги чемпионов.

Однако кандидатуру Андрея Мартина клуб будет согласовывать с руководством города. В шорт-листе шымкентцев есть и другие специалисты, среди которых – казахстанцы.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что бюджет "Ордабасы" будет значительно снижен и не превысит бюджеты других команд КПЛ.

Андрей Мартин ранее работал в сборной Молдовы, российских "Кубани" и "Мордовии", азербайджанской "Габале", а в качестве главного тренера тренировал "Дачию". В 2005 году он играл в Казахстане, когда защищал цвета "Жетысу".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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