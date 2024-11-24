Игравший в АПЛ футболист решил "кинуть" клуб КПЛ

Конголезский нападающий "Тобола" Давид Энен в скором времени может покинуть казахстанскую Премьер-Лигу, передает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Экс-игрок "Эвертона" Энен может уйти из костанайского "Тобола" уже зимой. 28-летний нападающий, перебравшийся в Казахстан лишь в феврале этого года, получил как минимум по одному предложению от клубов из Греции и Кипра. На данный момент он рассматривает их вместе с окружением.

Напомним, прошлой зимой Энен подписал с "Тоболом" контракт сроком до 31 декабря 2025 года. В 19 матчах минувшего розыгрыша Премьер-Лиги тоголезец отличился шестью результативными действиями. Также забивал в Лиге Европы.

Ранее же защищал цвета "ирисок", как упомянуто выше, бельгийских "Стандарда", "Андерлехта", а также греческого "Олимпиакоса" и ряда других клубов.