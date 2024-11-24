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Игравший в АПЛ футболист решил "кинуть" клуб КПЛ

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Игравший в АПЛ футболист решил "кинуть" клуб КПЛ ©ФК "Эвертон"

Конголезский нападающий "Тобола" Давид Энен в скором времени может покинуть казахстанскую Премьер-Лигу, передает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

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Конголезский нападающий "Тобола" Давид Энен в скором времени может покинуть казахстанскую Премьер-Лигу, передает Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Экс-игрок "Эвертона" Энен может уйти из костанайского "Тобола" уже зимой. 28-летний нападающий, перебравшийся в Казахстан лишь в феврале этого года, получил как минимум по одному предложению от клубов из Греции и Кипра. На данный момент он рассматривает их вместе с окружением.

Напомним, прошлой зимой Энен подписал с "Тоболом" контракт сроком до 31 декабря 2025 года. В 19 матчах минувшего розыгрыша Премьер-Лиги тоголезец отличился шестью результативными действиями. Также забивал в Лиге Европы.

Ранее же защищал цвета "ирисок", как упомянуто выше, бельгийских "Стандарда", "Андерлехта", а также греческого "Олимпиакоса" и ряда других клубов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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