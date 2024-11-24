Сенсация случилась на вечере бокса с участием чемпиона

В Германии состоялся вечер бокса, в рамках которого чемпион Европы по версии EBU в супертяжелом весе украинец Александр Захожий (19-1, 15 КО) потерпел сенсационное поражение от Лабинота Ходжая (20-0-1, 16 КО) из Косово, передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Захожий уступил по очкам (110-116 дважды и 111-115).

При этом во втором раунде Захожий отправил соперника в тяжелый нокдаун, но Ходжай встал и выдал достойный бой, а в десятом раунде уже украинца отправил в нокдаун, одержав в итоге заслуженную победу.

Для Александра это первая неудача на профи-ринге при 19 выигрышах. Лабинот продлил свою беспроигрышную серию до 20 побед при одной ничьей.

Отметим, что изначально соперником украинца должен был стать Арнольд Джерджяй (38-3, 27 КО) из Швейцарии, однако он получил травму и снялся с боя. В итоге Ходжай принял поединок на коротком уведомлении.