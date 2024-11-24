Нашелся виновный в упущенной победе "Барселоны" с 2:0

"Барселона" потеряла очки в матче чемпионата Испании по футболу с "Сельтой", передают Vesti.kz.

Встреча 14-го тура в Виго завершилась со счетом 2:2. Каталонский клуб вел 2:0 к 61-й минуте, но впоследствии позволил сопернику сотворить камбэк. Сказалось и удаление, подробности и видео голов приведены тут.

Между тем защитник "сине-гранатовых" Жюль Кунде взял ответственность на себя за упущенную победу.

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"Я беру на себя ответственность, ведь мы собирались выиграть эту игру и без моей ошибки не обошлось. Я сожалею об этом. Мне не хватило концентрации, и мы не смогли этого сделать", - цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

"Барселона" с 34 очками по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице. Однако идущий третьим "Реал" с 27 баллами имеет в запасе две игры. "Сельта" с 18 очками располагается на 11-й позиции.

В 15-м туре, 30 ноября, "Барселона" сыграет на своем поле с "Лас-Пальмасом", а "Сельта" отправится в гости к "Эспаньолу".