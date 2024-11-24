Форвард за 70 миллионов отказал "Арсеналу" и "МЮ" ради трансфера в "Барселону"

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш отказал двум гигантам английской премьер-лиги ради перехода в "Барселону", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Арсенал", возглавляемый Микелем Артетой, и "Манчестер Юнайтед" предложили Дьекерешу условия, которые убедили бы многих игроков. Однако форвард сборной Швеции решительно отверг оба предложения, дав понять, что не готов довольствоваться меньшим, чем то, что он считает идеальным.

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"Арсенал" хотел усилить свою атаку игроком, который дополнил бы их динамичный и атакующий стиль. В свою очередь, "МЮ" видел в Дьекереше форварда, способного возглавить их нападение.

Между тем президент "Барселоны" Жоан Лапорта с интересом наблюдает за развитием событий. Он уже размышляет над приглашением Дьекереша, этот трансфер вызвал бы восторг в столице Каталонии. "Барселона", несмотря на свои экономические ограничения, постоянно ищет таланты, которые приносят пользу, и Дьекереш идеально подходит под этот профиль.

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В текущем чемпионате Португалии Дьекереш провел 11 матчей, забил 16 голов и отдал 1 голевой пас. Его контракт со "Спортингом" действует до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В карьере 26-летнего нападающего также были английские "Ковентри", "Суонси", "Брайтон", немецкий "Санкт-Паули" и шведская команда "Броммапойкарна".