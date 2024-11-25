"Кайрат" и "Семей" в элитном раунде Лиги чемпионов: когда, с кем и где пройдут матчи

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал расписание игр элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, где Казахстан представлен сразу двумя клубами - "Кайратом" и "Семеем", передают Vesti.kz.

16 команд, преодолевших основной раунд, были разделены на четыре квартета. Элитный раунд будет проходить в формате мини-турниров. Каждая группа будет играть на площадке одного из участников, а матчи этой стадии пройдут с 26 ноября по 1 декабря. Победители групп выйдут в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

По итогам жеребьевки "Кайрат" попал в группу В, где соперниками алматинцев будут "Олмиссум" (Хорватия), "Этуаль" (Франция) и "Динамо" (Загреб, Хорватия). Матчи квартета примет Загреб.

"Семей" попал в группу D, где также сыграют "Пальма" (Испания), "Рекорд" (Польша) и "Лученец" (Словакия). Здесь участники проведут матчи в Пальма-де-Майорке.

Расписание матчей:

Группа B. Загреб

"Кайрат" (Алматы):

• 27 ноября - "Этуаль" (Франция)

• 28 ноября - "Олмиссум" (Хорватия)

• 30 ноября - "Динамо" (Хорватия).

Группа D. Пальма-де-Майорка

"Семей" (Семей):

• 27 ноября - "Пальма" (Испания)

• 28 ноября - "Рекорд" (Польша)

• 30 ноября - "Лученец" (Словакия).

Другие участники элитного раунда Лиги чемпионов:

Группа А: "Картахена" (Испания, хозяева), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Катания" (Италия), "Рига" (Латвия);

Группа С: "Брага" (Португалия), "Спортинг" (Португалия, хозяева), "Спортинг-Андерлехт" (Бельгия), "Пльзень" (Чехия).

Напомним, "Кайрат" дважды выигрывал Лигу чемпионов: в сезонах 2012/13 и 2014/15. "Семей" же впервые играет на европейской арене.

При этом оба казахстанских клуба в предыдущей стадии ЛЧ играли в одной группе. В ней первое место досталось "Кайрату", а "Семей" вышел в следующий раунд с третьей строчки.