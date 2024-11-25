"Кайрат" отправился на матчи Лиги чемпионов
Алматинский футзальный клуб "Кайрат" отправился в Хорватию на матчи элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Алматинский футзальный клуб "Кайрат" отправился в Хорватию на матчи элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Алматинцы сыграют в группе B, матчи которой состоятся в Загребе с 27 ноября по 1 декабря.
Соперниками "Кайрата" будут хорватские клубы "Динамо" (Загреб) и "Олмессум", а также французский "Этуаль".
Расписание матчей:
"Кайрат" - "Этуаль" (27 ноября)
"Олмиссум" - "Кайрат" (28 ноября)
"Динамо" - "Кайрат" (30 ноября).
Напомним, "Кайрат" выиграл свою группу на предварительном раунде, заняв первое место в компании португальского "Спортинга", казахстанского "Семея" и венгерского "Халадаша".
"Кайрат" и "Семей" в элитном раунде Лиги чемпионов: когда, с кем и где пройдут матчи
Семей в элитном раунде сразится в группе D со словацким "Лученецом", польским "Рекордом" и испанской "Пальмой". Игры пройдут с 27 по 30 ноября в испанской Пальма-де-Мальорке.
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