"Кайрат" отправился на матчи Лиги чемпионов

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" отправился в Хорватию на матчи элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Алматинцы сыграют в группе B, матчи которой состоятся в Загребе с 27 ноября по 1 декабря.

Соперниками "Кайрата" будут хорватские клубы "Динамо" (Загреб) и "Олмессум", а также французский "Этуаль".

Расписание матчей:

"Кайрат" - "Этуаль" (27 ноября)

"Олмиссум" - "Кайрат" (28 ноября)

"Динамо" - "Кайрат" (30 ноября).

Напомним, "Кайрат" выиграл свою группу на предварительном раунде, заняв первое место в компании португальского "Спортинга", казахстанского "Семея" и венгерского "Халадаша".

"Кайрат" и "Семей" в элитном раунде Лиги чемпионов: когда, с кем и где пройдут матчи

Семей в элитном раунде сразится в группе D со словацким "Лученецом", польским "Рекордом" и испанской "Пальмой". Игры пройдут с 27 по 30 ноября в испанской Пальма-де-Мальорке.