"Кайрат" и "Семей" узнали соперников по элитному раунду футзальной Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка элитного раунда Лиги Чемпионов по футзалу, в котором принимают участие казахстанские "Кайрат" и "Семей", передает Vesti.kz.

"Кайрат" попал в группу В, где также сыграют "Олмиссум" (Хорватия), "Этуаль" (Франция) и "Динамо" (Загреб, Хорватия). Матчи квартета состоятся в Загребе.

В свою очередь, "Семей"» попал в группу D, где также сыграют "Пальма" (Испания), "Рекорд" (Польша) и "Лученец" (Словакия). Здесь команды проведут матчи в Пальма-де-Майорке.

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Игры пройдут с 26 ноября по 1 декабря этого года.

Напомним, что обе казахстанские команды в предыдущей стадии играли в одной группе. В ней первое место досталось "Кайрату", а "Семей" вышел в следующий раунд с третьей строчки.