Камару Усман "согласился" на бой с Шавкатом Рахмоновым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе нигерийский боец Камару Усман (20-4) выразил заинтересованность в поединке против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

Накануне у Рахмонова сорвался бой с действующим чемпионом дивизиона Белалом Мухаммадом (24-3), который был намечен на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310.

После новости о срыве их поединка Усман опубликовал в соцсетях интригующее послание с эмодзи. Некоторые фанаты предположили, что тем самым второй номер рейтинга намекнул на готовность выйти против Рахмонова.

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👀👀😏 — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) October 31, 2024

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Ранее вызов Шавкату бросили два других бойца из топ-10 дивизиона - ирландец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) и американец Хоакин Бакли (20-6).

Сам Рахмонов после срыва боя с чемпионом заявил о готовности подраться с любым претендентом за временный титул на турнире UFC 310.

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