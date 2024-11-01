Судья отказался обслуживать матч "Тобол" - "Астана": КФФ решил его судьбу

Произошла замена в судейской бригаде матча 25-го тура казахстанской премьер-лиги между костанайским "Тоболом" и "Астаной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Ранее рефери из Уральска Денис Тевяшов отказался обслуживать эту встречу. По словам арбитра, на него оказывается давление сторонними лицами.

В итоге, вместо него главным арбитром на эту встречу назначен Султангалиев Руслан (Атырау).

Матч "Тобол" - "Астана" состоится 3 ноября в Костанае.

Судья: Султангалиев Руслан (Атырау), Виноградов Денис (Петропавловск), Якбаров Ринат (Семей)

Судья VAR: Кучма Антон (Кокшетау)

Судья AVAR: Тергеусизов Самат (Алматы)

Резервный судья: Искаков Санжар (Костанай)

Инспектор: Доскеев Нуржан (Алматы).

Напомним, 30 октября состоялся перенесенный матч 17-го тура "Астана" - "Атырау" (3:2), который закончился скандалом и массовой дракой футболистов.

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Позже пост директора департамента судейства КФФ покинул Александр Перемитин, вместо которого временно назначен Елеш Кусаинов.

За два тура до финиша "Астана" с 43 очками лидирует в турнирной таблице КПЛ. За ней следуют "Кайрат" (41) и "Ордабасы" (39).

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