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"Астану" дотащат до золота"? Судья разобрал пенальти в скандальном матче

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"Астану" дотащат до золота"? Судья разобрал пенальти в скандальном матче ©ФК "Астана"

Накануне состоялся пересенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz. Исход встречился решился в дополнительное время, когда столичный клуб реализовал пенальти (второй за игру) и вырвал победу - 3:2. Однако судейство и назначенный 11-метровый вызвали вопросы.

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Накануне состоялся пересенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz. Исход встречился решился в дополнительное время, когда столичный клуб реализовал пенальти (второй за игру) и вырвал победу - 3:2. Однако судейство и назначенный 11-метровый вызвали вопросы.

Так, журналист Михаил Козачков считает, что "судьи помогают "Астане".

"К 80 минуте счет был ничейным - 1:1, но потом "Астана" получила шанс на пенальти и вышла вперед - 2:1. А на 96-й минуте игроки "Атырау" сумели отыграться! И после этого спустя пару минут, когда закончилось даже компенсированное время, был назначен еще один 11-метровый, снова в ворота "Атырау". Случилось это на 100-й минуте матча. Эпизод разобрал телеграм-канал "Але, Рэф", который ведет бывший судья. И он уверен - нет тут никакой точки. Думаю, таким темпом "Астану" дотащат до золотых медалей", - написал Козачков в своем телеграм-канале.

Отметим, что судья матча Рустам Омаров добавил ко второму тайму шесть минут, а спорный эпизод, приведший ко второму пенальти, случился на 99-й минуте. Вот что по этому моменту пишет "Але, Рэф":

"На мой взгляд, мяч в руку попадает, но она не увеличивает тело неестественным образом. Максимально близко к телу, практически прижата. Чуть согнута в локте, но для прыжка это нормально. Также нет движения руки к мячу. Движение руки есть уже после попадания мяча. Но это также не повод для пенальти. На наш взгляд, пенальти назначен ошибочно. Также ошибочно вмешательство ВАР в эпизод. У видеоарбитра нет оснований для подобного вмешательства".

Как итог, "Астана" за два тура до финиша вышла в лидеры, опережая на два балла идущий вторым "Кайрат".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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