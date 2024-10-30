"Астана" перевернула матч и сместила "Кайрат" с вершины в КПЛ

Состоялся перенесенный матч 17-го тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы, где "Астана" в текущем сезоне, принимает своих соперников.

Гости первыми вышли вперед после образцовой контратаки, которую завершил белорусский ветеран Игорь Стасевич. В этом эпизоде не обошлось без ошибки в обороне "Астаны".

Столичный клуб отыгрался в первом тайме, но гол был отменен из-за нарушения.

Впрочем, счет сравнялся в дебюте второго тайма, когда на 66-й минуте отличился хорватский защитник Бранимир Калаица.

Второй гол, "Астана" забила на 85-й минуте. С пенальти отличился албанец Назми Грипши. Антигероем эпизода стал центральный защитник "Атырау" Олжас Керимжанов.

На 97-й минуте Керимжанов ударом головой сравнял счет.

Впрочем, "Астана" добилась победы на 101-й минуте после гола Калаицы с пенальти - 3:2.

Таким образом, столичный клуб после 22 матчей набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу КПЛ. "Кайрат", у которого 41 балл, переместился на второе место.