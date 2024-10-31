17 боксеров из Казахстана вышли в полуфинал ЧМ по боксу

На молодежном чемпионате мира-2024 по боксу, проходящем в Будве (Черногория), определились все полуфиналисты с участием сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в 1/4 финала Казахстан представляли 18 боксеров: восемь - у мужчин, десять - у женщин.

По итогам четвертьфинальных поединков в полуфинал пробились 17 из них (одна потеря у женщин). У мужчин это Диас Берикбай (48 кг), Бексултан Боранбек (51 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Расул Асанханов (92 кг) и Аслан Елдибайулы (92+ кг).

У женщин за финал поборются Анель Абдрасилова (48 кг), Елянур Турганова (50 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Улдана Таубай (66 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Аружан Зейноллаева (81 кг) и Панар Сейтханкызы (81+ кг).

18 боксеров из Казахстана вышли в 1/4 финала чемпионата мира

Отметим, что выход в полуфинал ЧМ гарантировал боксерам как минимум бронзу. Ранее были озвучены призовые за медали в Будве.

Таким образом, по итогам четвертьфиналов за два дня в активе Казахстана уже 17 медалей.

8 медалей за день выиграл Казахстан на ЧМ по боксу