18 боксеров из Казахстана вышли в 1/4 финала чемпионата мира

На проходящем в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира по боксу определились четвертьфиналисты в составе сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, у мужчин до этой стадии турнира дошли восемь боксеров. Это Диас Берикбай (до 48 килограммов), Бексултан Боранбек (51 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Расул Асанханов (92 кг) и Аслан Елдибайулы (92+ кг).

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У женщин за выход в полуфинал турнира поспорят десять казахстанок: Анель Абдрасилова (48 кг), Елянур Турганова (50 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Улдана Таубай (66 кг), Мария Сидоренко (70 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Аружан Зейноллаева (81 кг) и Панар Сейтханкызы (81+ кг).

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