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Любительский бокс
Вчера 19:07
 

Нокаутом обернулся бой казахстанца на ЧМ-2024 по боксу

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Нокаутом обернулся бой казахстанца на ЧМ-2024 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой 1/8 финала на молодежном чемпионате мира по боксу, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой 1/8 финала на молодежном чемпионате мира по боксу, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

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Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был Шодмехир Давлатов из Таджикистана.

В конце первого раунда Давлатов побывал в нокдауне, а трехминутку уверенно забрал Кошербаев - 5:0.

Во втором раунде представителю Таджикистана еще дважды был отсчитан нокдаун и рефери остановил бой. Казахстанец техническим нокаутом одержал досрочную победу и вышел в 1/4 финала.

Отметим, что сегодня в рамках дневной сессии в весовой категории до 71 килограмма на ринг выйдет еще один казахстанец Онер Сеилхан. Его соперником будет пакистанец Мухаммад Али Шахзад.

В вечерней сессии в весе до 66 килограммов Улдана Таубай сразится с Зелихой Оздемир из Турции.

Напомним, чемпионат мира в Черногории продлится до 3 ноября.

Сборная Казахстана по боксу Черногория Таджикистан ЧМ по боксу

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