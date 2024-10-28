Раздельным решением судей завершился бой чемпионки из Казахстана на ЧМ по боксу
Казахстанская боксерша Улдана Таубай выступила в 1/8 финала молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Улдана Таубай выступила в 1/8 финала молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
В весе до 66 килограммов она встречалась с Зелихой Оздемир из Турции.
Первый раунд в исполнении соперниц получился близким. По его итогам казахстанка побеждала раздельным решением судей - 3:2.
Второй раунд также получился упорным. Его итогом стало преимущество Таубай со счетом 3:1.
Казахстанка выиграла этот поединок раздельным решением судей - 4:1.
В 1/4 финала Таубай встретится с представительницей России Анастасией Грибановой.
Напомним, Таубай является победительницей молодежного чемпионата Азии, который прошел в мае в Астане.
Добавим, ранее чемпионка Азии из Казахстана Аяжан Ермек в весе до 57 килограммов уступила в 1/8 финала Диане Маэстре Маркес из Венесуэлы.
Ранее, свои бои в мужской сетке выиграли Жансери Кошербаев (до 57 килограммов) и Онер Сеилхан (до 71 килограмма).
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