Чемпионку Азии из Казахстана лишили шансов на медаль ЧМ-2024 по боксу
Казахстанская боксерша Аяжан Ермек выступила в 1/8 финала на молодежном чемпионате мира мира, который проходит в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Аяжан Ермек выступила в 1/8 финала на молодежном чемпионате мира мира, который проходит в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей в весовой категории до 57 килограммов была Диана Маэстре Маркес из Венесуэлы.
По итогам первого раунда Аяжан побеждала раздельным решением судей - 3:2.
Во втором раунде Маркес получила преимущество единогласным решением судей а промежуточный итог складывался в ее пользу - 2:0.
В третьем раунде рефери снял каждой из боксерш по одному очку.
По итогам боя казахстанка уступила раздельным решением судей - 2:3 и пропустила соперницу в четвертьфинал.
Напомним, Ермек является чемпионкой Азии среди молодежи. В мае этого года она выиграла золотую медаль континентального первенства в Астане.
Добавим, сегодня, еще одна казахстанка Улдана Таубай в весе до 66 килограммов проведет бой с Зелихой Оздемир из Турции.
Ранее, свои бои в мужской сетке выиграли Жансери Кошербаев (до 57 килограммов) и Онер Сеилхан (до 71 килограмма).
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