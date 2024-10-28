Досрочным разгромом обернулась схватка Казахстана за финал ЧМ по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарылкасын сразился за финал чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе до 63 килограммов он противостоял Садыку Лалаеву из России.

Поединок завершился досрочной победой казахстанца со счетом 8:0.

В решающей схватке он сойдется с Нижатом Мамадли из Азербайджана. Противостояние состоится 29 октября.

Напомним, ранее Жарылкасын в 1/8 финала он разгромил поляка Михала Трача 9:0.

В 1/4 финала казахстанец выиграл у француза Стефана Роже Клемента - 10:0.

Отметим, что среди казахстанцев в греко-римской борьбе в рамках этого мирового первенства выступил Исхар Курбаев, дошедший до 1/4 финала в весовой категории до 55 килограммов.

Меиржан Шермаханбет в весе до 72 килограммов уступил в квалификации, а Евгений Поливадов, представленный в весе до 82 килограммов дошел до 1/8 финала.