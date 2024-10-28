Ризабек Айтмухан выиграл ЧМ по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан выиграл золото молодежного чемпионата мира по видам борьбы в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

В финальной схватке Айтмухан встречался с иранцем Махди Морафахом и выиграл со счетом 11:6. Эта победа принесла 20-летнему казахстанцу третий титул на мировых турнирах.

В прошлом году Ризабек выиграл взрослый чемпионат мира в Белграде, выступая в категории до 92 килограммов, а в Тиране стал лучшим в дивизионе с лимитом 97 килограммов.



Напомним, что в 1/2 финала Айтмухан со счетом 7:4 одолел россиянина Шамиля-имама Гаджиалиева, а в 1/4-й одолел белоруса Владислава Козлова - 10:0. Стартовал казахстанец с победы над канадцем Каллума Уильяма Нокса - 11:0,

Напомним, что победа Айтмухана в Белграде стала исторической - он завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе.

Ризабек Айтмухан получил схватку за золото ЧМ-2024 по борьбе

Еще один триумф казахстанец отпраздновал в испанской Понтеведре, где выиграл чемпионат мира среди участников с возрастным лимитом до 20 лет.