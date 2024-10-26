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Вольная борьба
Вчера 21:02
 

Ризабек Айтмухан получил схватку за золото ЧМ-2024 по борьбе

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Ризабек Айтмухан получил схватку за золото ЧМ-2024 по борьбе ©t.me/olimpicgames_Kazteamfan

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в финал молодежного чемпионата мира по видам борьбы в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан вышел в финал молодежного чемпионата мира по видам борьбы в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала он со счетом 7:4 одолел россиянина Шамиля-имама Гаджиалиева.

Отметим, что в 1/8 финала казахстанец разгромно одолел канадца Каллума Уильяма Нокса - 11:0, а в 1/4-й одолел белоруса Владислава Козлова - 10:0.

В решающей схватке Айтмухан встретится с иранцем Махди Морафахом. Финал состоится завтра, 27 октября.

Напомним, в 2023 году Айтмухан впервые в истории страны выиграл золото взрослого чемпионата мира в Белграде (Сербия). А недавно, завоевал золото на чемпионате мира U20 в испанской Понтеведре.

Айтмухан Ризабек вольная борьба Казахстан Албания ЧМ по борьбе

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