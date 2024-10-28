Нокаут в 1-м раунде и 3 нокдауна. Как Казахстан выступил в 5-й день ЧМ по боксу

Накануне на проходящем в Будве (Черногория) на молодежном чемпионате мира-2024 по боксу выступили семь представителей Казахстана. Vesti.kz предлагает ознакомиться с результатми поединков.

Так, в утренней сессии у мужчин Диас Берикбай (48 кг) в 1/8 финала победил раздельным решением судей серба Николу Максимовича, отправив того в нокдаун. Санжарали Бегалиев (75 кг) также с нокдауном единогласным решением выиграл у Сами Хишама Халила из Болгарии и пробился в четвертьфинал турнира.

У женщин Анель Абдрасилова (48 кг) в 1/8 финала раздельным решением победила Тифани Мерфи-Спенсер, по ходу боя отправив ее в нокдаун.

В дневной сессии Казахстан понес потерю Бауыржан Муратов (54 кг) уступил раздельным решением судей Омаром Асланли из Азербайджана. А вот Елянур Турганова (50 кг) вышла в 1/4 финала, нокаутировав в первом раунде турчанку Эмине Килинч.

В вечерней сессии Бексултан Боранбек (51 кг) дважды отправил в нокдаун молдаванина Максима Чернелю, добыв победу единогласным решением. Торехан Сабырхан (67 кг) разгромил Самира Хамдама из Афганистана и пробился в 1/4 финала.