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Стало известно, что было в раздевалке "Реала" после разгрома от "Барселоны"

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Стало известно, что было в раздевалке "Реала" после разгрома от "Барселоны" ©ФК "Барселона"

Стало известно, что происходило в раздевалке мадридского "Реала" после разгромного поражения от каталонской "Барселоны" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

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Стало известно, что происходило в раздевалке мадридского "Реала" после разгромного поражения от каталонской "Барселоны" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Эль-класико состоялось в Мадриде и завершилось со счетом 4:0 в пользу "сине-гранатовых".

Как сообщает The Athletic, после поражения игроки "Реала", вернувшись в раздевалку, подолгу молчали и обдумывали ситуацию. Футболисты были в замешательстве.

Также никто из игровок "Реала" не стал общаться с прессой, чтобы объяснить произошедшее. В том числе не было интервью клубному ТВ.

"Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Барселона" возглавляет Ла Лигу, записав в свой актив 30 очков. 

Реал Мадрид Барселона Ла Лига Футбол

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